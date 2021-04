Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta israelieni au dezvoltat un nou tratament probiotic pe baza de iaurt pentru holera si alte boli infectioase si inflamatii, a anuntat vineri Universitatea Ben Gurion (BGU) din sudul Israelului, relateaza agentia Xinhua potrivit Agerpres. In cadrul unui studiu publicat in jurnalul…

- Oamenii de stiinta au masurat pentru prima data in mod direct miezul unei alte planete, prin intermediul misiunii InSight a NASA pe Marte, si au descoperit ca nucleul Planetei Rosii' este considerabil mai mare decat estimarile anterioare, relateaza luni Science Focus. Instrumentele…

- Oamenii de afaceri moldoveni care lucreaza in Rusia vor ajuta la implementarea in Moldova a diferitor proiecte sociale, culturale și umanitare. Despre aceasta s-a discutat in cadrul intrevederii Ambasadorului Vladimir Golovatiuc cu Președintele antreprenorilor gagauzi din Federația Rusa, dl Vladimir…

- Razvan Cherecheș este profesor la Universitatea Babeș Bolyai și expert în Sanatate Publica și a explicat ce reprezinta rezultatul anticorpilor de pe buletinul de analiza. Expertul a spus ca exista șanse, destul de mici sa te infectezi dupa vaccinul anti-COVID,…

- Daca toate tendințele vor continua, pina la sfirșitul secolului, iarna va dura mai puțin de doua luni, anotimpurile de tranziție primavara și toamna se vor reduce, iar vara va dura șase luni. Cercetatorii de la Academia chineza de Științe au presupus ca pina in 2100, vara pe Pamint ar putea dura pina…

- O noua tulpina de SARS-CoV-2 a fost descoperita de cercetatorii din Finlanda. Experții spun ca testele PCR ar putea sa nu o detecteze. Cercetatorii de la Universitatea din Helsinki au depistat la un pacient o noua tulpina de SARS-CoV-2. Aceștia spun ca acest tip de coronavirus are un cod genetic diferit…

- Vorbitul indelungat in spații inchise poate fi cel puțin la fel de periculos ca tușitul langa o alta persoana, conform unui studiu publicat in Proceedings of the Royal Society. In acest fel, susțin oamenii de știința, micro-particulele expulzate raman mult timp in aer. Descoperirea ar putea explica…

- Cercetatorii germani au reușit o premiera in știința: șoareci care erau paralizați au mers din nou! Oamenii de știința au stabilit o legatura neuronala care pana acum se credea ca nu poate fi reparata la mamifere. Șoarecii respectivi erau paralizati din cauza unor leziuni la nivelul coloanei vertebrale.…