- Patru tineri au fost raniți, joi, dupa o coliziune frontala intre doua mașini, in județul Buzau. La volanul uneia dintre mașini se afla un șofer de 22 de ani, iar autoturismul care venea din sens opus era condus de un șofer de 21 de ani. In urma impactului frontal, șoferul de 21 de…

- Accident grav pe DN1B, zona Popas Merei. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism dinspre Merei catre Stalpu, un șofer de 33 de ani, din Merei, la intersecția DN1B cu Dj203 G, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe DN1B pe direcția Ploiești catre Buzau, de…

- UPDATE: „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism dinspre Merei catre Stalpu, un șofer de 33 de ani, din Merei, la intersecția DN1B cu Dj203 G, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe DN1B pe direcția Ploiești catre Buzau, de catre un barbat in varsta de …

- Trei echipaje de pompieri acționeaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din comuna buzoiana Stalpu. Potrivit ISU Buzau, nu au fost inregistrate victime, iar incendiul este localizat. Fiind vorba despre material lemnos – in jur de 100 de metri de acoperiș -, misiunea se anunța a fi una…

- Noapte de coșmar pentru membrii unei familii din comuna buzoiana Bisoca. Aseara, un incendiu devastator le-a mistuit locuința, proprietarul casei suferind un atac de panica. Zona greu accesibila in care era situata gospodarie i-a pus la grea incercare pe pompieri. Forțe și mijloace din cadrul Detașamentului…

- Este semnalul de alarma tras de șeful Secției de Pneumologie a SJU Buzau, care face un nou la populație pentru respectarea regulilor de protecție sanitara și testarea la primele semne de viroza. Deși pana acum, incidența cazurilor de infectare cu noul coronavirus nu a atins cotele alarmante din alte…

- Autoritațile din Buzau au raportat, marți, zece decese provocate de coronavirus, acesta fiind un nou record negativ de la inceputul pandemiei. Printre victime este și un tanar de 35 de ani, care nu avea altceva decat o anemie ușoara. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore,…