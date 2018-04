Impact violent pe calea ferată, între un tren de călători și un TIR Un grav accident feroviar a avut loc, sambata dupa-amiaza, la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Oloșagului, din Lugoj. Șoferul unui autotren nu a respectat semnalele acustice și luminoase de la trecerea la nivel cu calea ferata, iar remorca TIR-ului a fost spulberata de trenul de calatori nr.1798, care circula de la Timișoara spre București. In urma coliziunii, remorca TIR-ului a fost distrusa in totalitate, iar locomotiva trenului a fost avariata. Șoferul, in varsta de 46 de ani, a scapat nevatamat, la fel ca și cei circa 400 de calatori, care se aflau in cele noua… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

