- Anul 2023 incepe cu o reticenta in randul celor interesati de achizitia unei locuinte, insa consultantii imobiliari estimeaza ca al doilea semestru va aduce o stabilizare pe piata rezidentiala.

- Val de optimism in randul investitorilor si dezvoltatorilor imobiliari din Romania: 7 din 10 spun ca au planuri sa isi extinda portofoliul local in urmatorii trei ani. Bucurestiul ramane destinatia preferata pentru viitoarele investitii imobiliare.

- Grupul internațional de moda Haute Couture Elie Saab și dezvoltatorul imobiliar Metropolitan Group s-au asociat pentru a lansa primul lor proiect rezidențial, Elie Saab Towers. Proiectul amplasat in zona Baneasa se va livra in prima parte din 2024, iar prețul apartamentelor vor incepe de la 600.000

- Fostul ministru care reintra pe piața imobiliara din Romania. A fost o prezența activa pe scena politica romaneasca, deși puțini au știut cine este, de fapt, politicianul. Are origini evreiești și prima parte a carierei sale și-a petrecut-o la una dintre cele mai mari agenții imobiliare din țara noastra.…

- Piața imobiliara din Romania trece printr-o perioada de fluctuații și incertitudine. Mulți readuc in discuție celebra bula imobiliara, și temerea este ca, in curand, se va sparge. Cu toate incertitudinile, prețurile locuințelor din Romania au crescut, in medie, cu 8,5% in trimestrul al doilea din 2022.…

- In trimestrul trei al anului in curs, la nivel național, prețul proprietaților rezidențiale din Romania s-a depreciat cu 1,8% fața de cele trei luni anterioare. Totuși, in orașe mari precum Timișoara, Brașov sau Iași prețurile apartamentelor au crescut. Potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro,…

- Frații Dedeman dau o lovitura uriașa in Romania, pe piața imobiliara. Este tranzacția anului dupa ce s-a aflat ce au cumparat acum. Așadar, pe ce au dat o suma uriașa de banii oamenii de afaceri Dragoș și Adrian Paval, vedeți in articolul de mai jos. Patronii Dedeman dau o alta lovitura pe piața imobiliara.…

- Numarul tranzactiilor de apartamente și case a inceput sa scada incepand cu primavara acestui an, pe fondul costurilor mari cu energia, scumpirii materialelor de construcții și a combustibililor, la care se adauga și creșterea costurilor asociate creditelor ipotecare. Pe scurt, interesul romanilor pentru…