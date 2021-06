Ziua Naționala pentru Adopție. „Eu am patru copii din care doi au fost adoptați. Am uitat care doi.”

Ziua Naționala pentru Adopție. „Eu am patru copii din care doi au fost adoptați. Am uitat care doi.” – Bob Considine, scriitor din Chicago Orice copil are nevoie de o familie, în care să… [citeste mai departe]