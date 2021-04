Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de miliardari la nivel global a crescut cu 493 in ultimul an, 40 dintre acestia obtinandu-si averea datorita produselor asociate cu pandemia de coronavirus, scrie Deutsche Welle, conform celui mai recent...

- Ne amintim ca la intalnirea de ieri cu reprezentanții industriei HoReCa, ministrul economiei, Claudiu Nasui, a dat asigurari ca guvernul a prevazut 2,5 miliarde de lei pentru sprijin financiar in legea bugetului. Cu toate acestea, voucherele de vacanța pentru bugetari au fost eliminate in acest an,…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.611 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Impactul pandemiei de COVID-19 asupra tratamentului cancerului este ''catastrofal'', a deplans joi filiala Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Europa. A fost intrerupta functionarea serviciilor oncologice intr-o treime dintre tarile din zona, relateaza AFP.

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox In 2020, volumul total investit in active imobiliare in Romania a ajuns la 914 milioane EUR, o creștere de 28% fața de 2019, fapt ce demonstreaza reziliența pieței de investiții din Romania in perioada pandemiei Covid-19, conform raportului Romania Investment Marketbeat,…

- Germania a inregistrat peste 50.000 de decese asociate COVID-19 de la inceputul pandemiei, conform cifrelor publicate vineri, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Autoritatile sanitare din Germania au inregistrat 859 decese suplimentare in 24 de ore, numarul total al mortilor ajungand la 50.642,…

- Premierul canadian Justin Trudeau l-a felicitat miercuri pe presedintele american Joe Biden pentru investitura si a spus ca este nerabdator sa colaboreze cu el in domenii precum lupta impotriva pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor, relateaza Reuters. Canada si SUA vor continua parteneriatul…

- „Banca Mondiala confirma: masurile pe care le-am luat in contextul pandemiei COVID-19 claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume. Cele mai importante si de succes masuri luate in Romania au fost: amanarea ratelor bancare, IMM Invest, suspendarea executarilor silite…