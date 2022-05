Imaginile neputinței » Jucătorii de la FCSB, DĂRÂMAȚI după fluierul final Jucatorii de la FCSB au fost daramați dupa ce arbitrul Horațiu Feșnic a fluierat finalul meciului cu FC Voluntari, scor 2-2. FCSB are 53 de puncte, unul sub CFR Cluj. Daca ardelenii vor caștiga duminica seara cu CSU Craiova, atunci vor deveni matematic campioni cu o etapa inainte de finalul sezonului! Cu o victorie in meciul impotriva ilfovenilor, FCSB ar avut parte de un duel cu titlul pe masa in ultima runda, cu CFR Cluj. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea și la returul semifinalei Cupei Romaniei, scor 1-0 (2-1 in tur) și va juca in ultimul act impotriva lui FC Voluntari. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a rabufnit la adresa arbitrului Horațiu Feșnic. In minutul 4 al meciului din Banie, Sepsi…

- CFR Cluj a reușit sa caștige in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, in etapa #6 din play-off-ul Ligii 1. Ioan Andone (62 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost prezent la partida de la Voluntari și, la finalul duelului, a analizat lupta la titlu din actualul sezon competițional.…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, in runda cu numarul 6 a play-off-ului Ligii 1. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, și-a muștruluit elevii pentru reacția de la ultima faza a meciului. In prelungirile partidei, Gabriel Tamaș a avut șansa egalarii, cu un șut puternic de…

- Laurențiu Reghecampf (46 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova, a ținut o conferința de presa inaintea meciului cu Farul din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 1. Cu un moral ridicat dupa cele doua victorii consecutive impotriva rivalelor FCSB și CFR Cluj, oltenii sunt gata sa se apropie de locul…

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe FC Voluntari. Disputa va avea loc pe stadionul „Anghel Iordanescu“ si va conta pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. Gruparea din Banie vine dupa o serie de 7 meciuri consecutive castigate si antrenorul Laurentiu Reghecampf isi doreste…

- FC Argeș s-a impus in deplasarea de la Botoșani, scor 2-1, și s-a calificat in-extremis in play-off. Portarul moldovenilor, Eduard Pap, a vorbit la final despre ratarea obiectivului. In play-off vor participa: CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, FC Voluntari, Farul și FC Argeș. „E un dezastru! Nu imi imaginam…

- Echipa masculina de baschet CS Politehnica Iasi, antrenata de Gabi Clapon a fost invinsa, ieri, in Sala Polivalenta, scor 58-102 (18-27, 14-24, 16-22, 10-29) de Stiinta Bucuresti, echipa neinvinsa in Liga I dupa 12 meciuri. Lipsita de Popovici si Prodan, echipa ieseana a punctat prin Florea 19(2x3),…