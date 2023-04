Stiri pe aceeasi tema

- Nantes – Toulouse 1-5 a fost exclusiv in AntenaPLAY. Toulouse a prins o seara magica si s-a impus clar in finala Cupei Frantei cu Nantes. Toulouse a condus cu 4-0 dupa doar 31 de minute. Nantes era considerata favorita finalei, daca ținem cont ca este deținatoarea trofeului, pe care și l-a trecut in…

- Echipa franceza FC Toulouse a invins sambata seara formatia FC Nantes, scor 5-1, in finala Cupei Frantei, castigand astfel trofeul.Toulouse a avut un start ca din pusca pe Stade de France si a condus cu 2-0 in minutul 10, prin dubla reusita de Logan Costa, in minutele 5 si 10. In minutul 23 Thijs…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va asista la finala Cupei Frantei la fotbal, intre echipele FC Nantes, detinatoarea trofeului, si FC Toulouse, programata sambata seara pe Stade de France, dar nu va cobori pe gazon pentru a-i saluta pe jucatori, informeaza presa din Hexagon. Fii la curent…

- Nantes – Lyon 1-0, intr-un meci care a fost exclusiv in AntenaPLAY! Nantes s-a calificat in finala Cupei Frantei, dupa o victorie la limita cu Lyon! Golul lui Ludovic Blas a decis soarta semifinalei. Nantes si Lyon sunt doua dintre echipele care au castigat in mai multe randuri trofeul. Nantes s-a calificat…

- Sferturile Cupei Franței au fost in format LIVE VIDEO, exclusiv in AntenaPLAY. Partidele Marseille – Annecy 2-2 (6-7 d.l.d.), Nantes – Lens 2-1 și Toulouse – Rodez 6-1, din sferturile de finala ale Cupei Franței, au putut fi urmarite, in format live text si pe site-ul nostru. Sferturile Cupei Frantei…

- PSG a fost eliminata de Marseille in optimile de finala ale Cupei Franței, scor 1-2. Ramane singura competiție in care Leo Messi a participat și n-a triumfat. Intr-o atmosfera incendiara, pe un Stade Velodrome arhiplin, Marseille s-a impus in derby-ul cu PSG, care a avut prima ocazie in minutul 3, cand…

- Olympique Marseille – PSG e azi, de la ora 22:10, in exclusivitate in AntenaPLAY. Meciul inceputului de an din Hexagon se desfasoara in optimile Cupei Frantei. Va fi a 12-a intalnire dintre cele doua cluburi uriase din Ligue 1 in Cupa. PSG a castigat 10 dintre cele 11 dueluri din Cupa Frantei, punand…

- Christophe Galtier a primit intariri inainte de Olympique Marseille – PSG, meciul din optimile Cupei Frantei care este astazi, de la ora 22:10, in exclusivitate in AntenaPLAY. Neymar si Sergio Ramos sunt gata sa joace in derby-ul inceputului de an din Hexagon! Antrenorul lui PSG le-a dat vestea fanilor.…