Stiri pe aceeasi tema

- Un balon dirijabil care reprezinta un Donald Trump in scutece urmeaza sa survoleze Londra in timpul vizitei locatarului Casei Albe, cealalta vineri, in urma unei autorizari acordate joi de catre primarul capitalei britanice Sadiq Khan, relateaza AFP. Balonul – portocaliu, de sase metri, intitulat “Trump…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit marti, intr-o audienta privata, pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit in scopul strangerii relatiilor comerciale intre cele doua tari, transmit EFE si Press Association. Seful statului…

- Premierul britanic Theresa May l-a asigurat duminica pe presedintele iranian Hassan Rouhani ca Regatul Unit si partenerii sai europeni isi mentin angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul din 2015, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Intr-o convorbire telefonica, "cei doi lideri au…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, aflat in prezent in campanie pentru alegerile din iunie, va efectua pe 15 mai o vizita in Regatul Unit, unde se va intalni cu premierul Theresa May, a anuntat miercuri un...

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…

- Regina Elisabeta a II-a implineste sambata 92 de ani, iar ceremoniile omagiale cu acest prilej vor fi conduse de premierul Regatului Unit, Theresa May, informeaza DPA. May a apreciat deja, vineri, serviciile aduse de regina, daruirea si consecventa ei in calitate de conducatoare a Commonwealth, comunitatea…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…