Schimbări majore în domeniul sănătății, la nivelul UE. Cui îi afectează pe români Cristian Bușoi, europarlamentar, a discutat la Antena 3 CNN , in cadrul emisiunii Be EU, despre beneficiile pe care le va avea Romania in urma schimbarilor majore in domeniul Sanatații la nivelul UE. „Avem o noua legislație farmaceutica propusa de Comisia Europeana, care va fi decisa de Parlament in a doua jumatate a anului. Spre finalul anului, dupa finalizarea negocierilor, vom avea forma finala a noii legislații farmaceutice, care va include noi reguli privind protecția datelor pentru medicamentele inovative, soluții concrete pentru penuria de medicamente, o noua organizare a Agenției Europene… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi ca Guvernul va aloca 1,85 de miliarde de lei in finanțarea proiectelor europene din domeniul transporturilor. Acestea includ proiecte majore ale drumurilor din Romania, printre care și Autostrada Sibiu-Pitești, Autostrada Transilvania și Autostrada Targu Mureș-Iași

- Un numar de sapte medicamente aflate pe piata ar putea fi retrase, a declarat, luni, presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, Razvan Prisada, conform Agerpres. Pe 24 mai, Comisia Europeana a emis o decizie in urma recomandarii Comitetului de experti pentru medicamente…

- Comisia Europeana a solicitat statelor membre sa suspende autorizatia pentru o serie de medicamente generice neconforme. Intre acestea, peste 45 sunt autorizate in Romania. In acord cu statele membre ale Uniunii Europene (UE) si in urma unui aviz al Agentiei Europene a Medicamentulu i (EMA), Comisia…

- Marcel Ciolacu da vina pe Florin Cițu. Nivelul mare al datoriei publice este cauzat de guvernarea Cițu, spune premierul Marcel Ciolacu . Șeful Executivului afirma ca datoria publica va scadea la 48-49%, in decursul acestui an. Marcel Ciolacu a explicat intr-o conferința de presa la Buzau ca fostul premier…

- Conform comunicatului de presa al Guvernului, pentru a sustine sistemul national de IT&C pe pietele emergente si a face posibila accesarea de fonduri externe, Guvernul a aprobat un Memorandum ce include urmatoarele masuri strategice: 1. Realizarea cadrului legal de selectare a societatilor comerciale,…

- Romania a primit deja 9,3 miliarde de euro din PNRR, 30% din fondurile alocate, in contul pre-finantarii si al primelor doua cereri de plata validate de Comisia Europeana, a declarat, miercuri, Mara Roman, sefa adjuncta a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, la Conferinta anuala privind implementarea…

- „In ceea ce priveste impozitarea progresiva, avem aceste rapoarte ale Bancii Mondiale si, mai nou, si OCDE este cea care mentioneaza aceasta recomandare pentru tara noastra. Deocamdata, suntem cu sistemul de impozitare unica. Este, daca vreti, o sarcina pe care noul Guvern instalat cu data de 1 ianuarie…

- „Ma refer la anumite masuri care privesc taxa pe valoare adaugata (TVA – n.r.). Avem si recomandarea pe care o are Banca Mondiala si avem si aceste cote diferentiate pe care le practicam. Intai de toate, cota standard este una dintre cele mai scazute la nivelul Uniunii Europene. Avem 19% cota standard…