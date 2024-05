Stiri pe aceeasi tema

- Exportul de marfuri agricole moldovenești in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi, in continuare, scutit de anumite taxe, noteaza Noi.md. La ședința de astazi, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au aprobat avizul consultativ pentru amendarea Acordului de Parteneriat…

- Unul dintre inculpatii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner a fost adus in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Irlanda. Cristian Marian Minae este acuzat de omor calificat. Marian Cristian Minae, unul dintre inculpatii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian…

- Al doilea inculpat in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner a fost adus in tara, azi noapte, din Irlanda. Cristian Marian Minae este acuzat de omor calificat. Barbatul nu a scos niciun cuvant in fața jurnaliștilor care l-au așteptat pe aeroportul din Otopeni. ”Azi noapte, o escorta…

- Un tablou in valoare de doua milioane de euro, furat in 2020 de la o galerie de arta din Oxford si descoperit in Romania, a fost restituit autoritatilor judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, informeaza Agerpres.

- Se amana extradarea fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania, potrivit unei decizii de marți a Curții de Apel Bucuresti. Tot marți, judecatorii au mai decis ca frații Tate sa fie pusi in libertate. Magistratii romani…

- Valeri Zalujnii, fostul comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei, inlocuit din funcție la inceputul lunii februarie, a fost numit ambasador al Ucrainei in Regatul Unit, aliat-cheie al Kievului in razboiul contra invadatorilor uși, a anunțat joi Ministerul ucrainean de Externe. „Președintele țarii…

- Fostul comandant-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, demis de Zelenski recent, a fost numit, joi, ambasador al Ucrainei in Regatul Unit, potrivit unui anunt al diplomației de la Kiev, citata de Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Dmytro Hereha din funcția de comandant al Forțelor de Sprijin ale Ucrainei. El a fost inlocuit cu Oleksandr Yakovets, conform decretelor sale publicate pe 4 martie, relateaza presa ucraineana. Numirea face parte din remanierea de catre Zelensky…