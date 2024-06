Bijuteria ascunsă din Europa. Unde se află cel mai fericit loc din lume pentru tineri O țara din Europa a fost desemnata cel mai fericit loc din lume pentru copii și persoane sub 30 de ani. Este considerata o adevarata bijuterie ascunsa, cunoscuta pentru peisajele sale pitorești, cultura vibranta și un nivel de trai ridicat. Lituania a reușit sa creeze un mediu prietenos și favorabil pentru tineri printr-o combinație de factori. Educația de inalta calitate, accesul facil la activitați recreative și sportive, precum și o rețea solida de servicii sociale și de sanatate sunt doar cateva dintre motivele pentru care tinerii se simt fericiți aici. Lituania: O destinație de top pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate din Europa sunt in alerta din cauza unei posibile noi arme in razboiul Rusiei – incendierea și sabotajul – dupa o serie de incendii și atacuri misterioase asupra infrastructurii din Marea Baltica, Germania și Regatul Unit, relateaza The Guardian, potrivit B1Tv. Cand a izbucnit…

- Educația reprezinta un domeniu vital pentru societate. Convingerea mea este ca o generație educata, careia i s-au transmis valori morale, culturale și istorice solide, va fi o generație de cetațeni activi, bine informați, capabili sa-și apere drepturile și libertațile și sa-și asume un viitor mai bun…

- Vilnius, capitala Lituaniei, și-a recaștigat poziția de oraș cu cel mai bun raport calitate-preț. Costurile sale sunt cu peste 10% mai mici decat cele din Lisabona, ocupanta locului al doilea, și mai puțin de jumatate din cele ale altor 18 orașe, arata un raport citat de Forbes.

- Ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Staikouras, a vorbit despre necesitatea consolidarii in continuare a sistemului european de transport, prin noile coridoare comerciale care leaga Marea Baltica de Marea Neagra și Marea Egee. In cadrul prezentarii susținute la forumul de…

- Volodimir Zelenski a fost in Romania pentru cateva ore. Președintele Ucrainei a participat la summitul Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) care a avut loc la Vilnius, in Lituania, de unde a aterizat la noi in țara. Așadar, Volodimir Zelenski a avut joi seara o escala secreta in Romania. Președintele…

- Prim-ministrul Dorin Recean efectueaza o vizita de lucru in capitala Lituaniei, unde urmeaza sa participe la ediția a IX-a a Summitului Inițiativei celor Trei Mari. Șeful Executivului de la Chișinau va avea intrevederi cu președinta Seimasului de la Vilnius, Viktorija Cmilyte-Nielsen, și cu prim-ministra…

- Prim-ministrul Dorin Recean efectueaza o vizita de lucru in capitala Lituaniei, unde urmeaza sa participe la ediția a IX-a a Summitului Inițiativei celor Trei Mari. Șeful Executivului de la Chișinau va avea intrevederi cu președinta Seimasului de la Vilnius, Viktorija Cmilyte-Nielsen, și cu prim-ministra…

- Prioritațile strategice ale UE vor fi sprijinul pentru Ucraina, intarirea economica prin tranziția spre neutralitate climatica, precum și creșterea influenței mondiale a Europei, a anunțat președintele Consiliului European, Charles Michel. Șeful Consiliului European a facut aceste precizari dupa vizita…