- Peste 200 de salvatori si pompieri din nordul tarii au fost ridicati pe alerta pentru a fi testati la capitolul interventie si rapiditatea in caz de situatii exceptionale.Potrivit scenariului, pompierii au lichidat incendii in spatii de locuit, dar si intr-un autobuz.

- Gerrit Jan van Dorsten, în vârsta de 67 de ani, aparea pe rețeaua de socializate Facebook sub numele John Eagles și avea pe profilul diverse fotografii și clipuri video. Barbatul de 67 de ani din Olanda care și-ar fi sechestrat timp de 9 ani copiii într-o casa…

- Cladirile istorice din centrul Timișoarei au devenit adevarate capcane letale pentru pietoni. In aceasta dimineața, o bucata de tencuiala din turnul unei cladiri aflate la intersecția Pieței Victoria cu bulevardul Ferdinand s-a desprins și a cazut pe trotuar. Din fericire, in acel moment nimeni nu trecea…

- Peste o mie de grenade din Primul Razboi Mondial au fost descoperite, marți, intr-o localitate din județul Vrancea. Descoperirea a fost facuta de o echipa privata specializata in detectarea de metale, care a solicitat intervenția specialiștilor de la ISU Vrancea.Citește și: Adevarul despre…

- Patru persoane au fost ranite și transportate la spital, in urma unui accident produs duminica in comuna Vanatori din județul Neamț. Potrivit ISU Neamț, o fata de 16 ani este in coma in urma accidentului.Reprezentanții ISU Neamț au intervenit duminica pentru acordarea primului ajutor victimelor…

- Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit in județul Tulcea in zona localitații I.C.Bratianu. Secția de pompieri Macin a intervenit pentru limitarea efectelor incendiului de vegetație uscata și lastariș, care se manifesta pe o suprafața de aproximativ 5 hectare. Au intervenit doua autospeciale…

- O bunica din Statele Unite ale Americii și-a bagat nepoata in varsta de doi ani cu picioarele intr-o oala cu apa clocotita, drept pedeapsa. Copilul risca sa aiba ambele membre inferioare amputate.