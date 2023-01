Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez arata fabulos la 53 de ani, insa vedeta și-a ascuns pana acum secretele de frumusețe. Soția lui Ben Affleck a dat totul in vileag și a marturisit la ce trucuri apeleaza pentru a arata mai tanara.

- Monopostul de Formula 1 RB7, la volanul caruia Sebastian Vettel a caștigat titlul in 2011, a strabatut Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania. Pe parcursul traseului, pilotul Patrick Friesacher a intalnit un vampir, un cioban, o hora și un parapantist roman. Imagini inedite surprinse pe Transalpina,…

- Jennifer Lopez, dezvaluiri intime! Ce scrie pe inelul de logodna primit de la Ben Affleck! Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit in urma cu cateva luni. Prima oara, cei doi ar fi trebuit sa ajunga impreuna in fața altarului in 2004. S-au desparțit insa atunci inainte ca acest lucru sa se intample.…

- Zi trista pentru Jennifer Lopez! Artista trece prin cele mai grele momente in aceasta perioada. La doar o zi dupa ce a lansat un videoclip, alaturi de Ben Affleck, cantareața a luat o decizie radicala pe rețelele sociale. Astfel, se pare ca vedeta ar fi pierdut o persoana extrem de draga.

- Tiffany Trump, singurul copil pe care fostul presedinte american Donald Trump il are cu fosta lui sotie, Marla Maple, s-a casatorit, sambata, cu omul de afaceri Michael Boulos la reședința din Mar-a-Lago din Florida, relateaza The Mirror. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au facut prima apariție la un eveniment monden dupa nunta. Cei doi au sosit la prezentarea colecției de moda Ralph Laurent, primavara 2023, in San Marino, California. Cum s-au afișat cei doi.

- Nunta secreta in showbiz-ul romanesc! Carmen de la Salciua se casatorește cu alesul inimii sale, Marian Corcheș. Cantareața a decis sa faca marele pas la altar, astfel ca astazi va avea loc marele eveniment.

- Tatal lui Culița Sterp a participat la nunta Getei Sterp. Barbatul a fost filmat de invitați in preajma copiilor sai și a nepoților, iar imaginile cu el și Milan, surprinse chiar de Culița, au ajuns virale in social media.