Stiri pe aceeasi tema

- Mult a fost, puțin a mai ramas pana cand telespectatorii vor afla ce cuplu a caștigat sezonul 8 de la Mireasa. Ediția de astazi este cu totul speciala pentru concurenți și pentru ca au dansat valsul mirilor. Imagini emoționante surprinse in finala de astazi.

- Neințelegerile domnesc in Familia Regala, iar protagoniștii sunt tot cei mai tineri. Este cunoscut faptul ca cele doua cumnate, Kate Middleton și Meghan Markle nu sunt in relații prea bune, dar se pare ca nu se plac absolut deloc. Soția Prințului Harry nu ar suporta nici macar sa stea in aceeași incapere…

- Imagini nemaivazute cu Prințul William și Kate Middleton au fost oferite publicitații, in cadrul unei prezentari a unui documentar nou, realizat cu ocazia incoronarii Regelui Charles. Filmul de 90 de minute urmeaza sa fie difuzat pe BBC in cadrul programului de Craciun. Foto Momente emoționante pentru…

- Inainte de a deveni Prințesa de Wales, Kate Middleton a fost o figura publica discreta și a atras atenția presei datorita relației sale cu Prințul William al Marii Britanii. Kate Middleton era o studenta eminenta, dar cu obiceiuri și prietenii normale, specifice varstei adolescenței. Ce obișnuia sa…

- Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, au facut primul brad de Craciun alaturi de fiica lor. Cei trei s-au bucurat impreuna de impodobirea bradului de sarbatoare. Iata ce imagini emoționante a publicat artistul pe rețelele de socializare!

- Momente speciale in gala RXF, Iancu Sterp a cerut-o in casatorie pe Denisa Coțolan, dupa ce acesta a pierdut meciul cu George Zanoaga. Iata imaginile emoționante cu fratele lui Culița Sterp și cu cea care ii va deveni soție!

- Cand vine vorba de mancare, fiecare persoana are preferințele sale. Spre exemplu, Kate Midddleton și Prințul William au gusturi diferite la mancare. In timp ce ducesa de Saussex adora un fel de mancare, prințul William refuza sa-l guste. Afla, din randurile mai jos, despre ce fel de mancare este vorba.…

- Momente de fericire in familia Elenei Gheorghe! Costin Gheorghe și iubita lui și-au spus marele "DA!" in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce, in urma cu doar doua saptamani, fratele Elenei Gheorghe și-a cerut partenera in casatorie! Imagini emoționante cu marele eveniment din viața celor doi!