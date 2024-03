Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a fost filmata in timp ce facea cumparaturi alaturi de Prințul William, transmite publicația The Sun. Este prima data cand Prințesa de Wales e surprinsa in public dupa perioada de absența care a starnit mai multe controverse. Kate Middleton, in varsta de 42 de ani, a petrecut doua saptamani…

- Apar noi detalii despre Kate Middleton! Dupa ce s-au tot facut speculații despre fotografia trucata publicata pe Instagram, in care apare Prințesa de Wales apare alaturi de cei trei copii ai sai, soția Prințului William a fost vazuta pentru prima data in public dupa ce a fost operata. Ea a fost zarita…

- „Katespiracy”, un termen pe care internetul l-a numit speculații despre locul unde se afla Kate Middleton, a luat o alta intorsatura bizara, noteaza Business Inider. Au trecut 80 de zile de la ultima apariție publica oficiala a lui Kate. Palatul Kensington a declarat intr-o declarație ca absența…

- La doar cateva ore dupa ce a recunoscut ca fotografia publicata recent a fost modificata, Prințesa de Wales a fost vazuta in public, in mașina, alaturi de Prințul William. Imaginea surprinsa demonstreaza cum arata, de fapt, Kate Middleton fara editari. Un anumit detaliu a atras atenția oamenilor. O…

- Publicul nu are acces la informații cu privire la starea de sanatate și procesul de recuperare dupa intervenția chirurgicala suferita de Prințesa de Wales. O povara grea a cazut acum pe umerii moștenitorului coroanei, iar acesta pare copleșit de indatoririle pe care le are de indeplinit. O sursa din…

- Anunțul ca soția Printului William, Kate Middleton, a fost supusa unei operații abdominale a șocat pe toata lumea. Prințesa de Wales a stat internata in spital mai bine de 14 zile. In cele din urma, ea a fost externata de la clinica din Londra la casa ei din Windsor. Insa starea ei de sanatate a […]…

- Inca de cand a fost spitalizata pentru o operație abdominala, zvonurile ca Kate Middleton ar fi in coma au inceput sa circule dupa o știre de la o televiziune spaniola. Dar, știrea ingrijoratoare despre Printesa de Wales a deranjat Familia Regala, care a și reacționat. Stirea ingrijoratoare despre Printesa…

- Problemele de sanatate cu care se confrunta Kate Middleton l-au daramat pe Prințul William. Zilele trecute, Prințesa de Wales a suferit o intervenție chirurgicala la o clinica privata din Londra. Partenerul sau de viața a fost in permanența cu ea, dar la ieșirea din spital, Prințul William parea trist…