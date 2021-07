Stiri pe aceeasi tema

- Il cunoaște o țara intreaga grație rolurilor pe care le-a interpretat de-a lungul anilor, insa puțin știu viața lui dincolo de camerele de filmat. Pentru prima oara, Mugur Mihaescu și-a aratat vila de lux in care locuiește alaturi de familia sa. Mugur Mihaescu este originar din Craiova, insa la București…

- Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, a lansat noi critici la adresa actualului edil, Clotilde Armand. Liderul PSD atrage atenția ca banii sectorului sunt cheltuiți pe „amenzi la Garda de Mediu, taxe pe...

- O suma impresionanta a fost descoperita de polițiștii din Capitala luni seara la un tanar care circula prin centru cu mașina, scrie Antena 3. Banii erau intr-o sacoșa de rafie.Luni seara, in jurul orei 18:00, in zona Piața Romana, un echipaj al Secției 10 aflat in patrulare a observat cum, de pe geamul…

- A inființat grupul Vacanța Mare in 1988 și primul spectacol a fost susținut intr-o remorca de tractor, cand grupul era format din patru membri. Mugur Mihaescu impreuna cu colegii sai au reușit, intre 1993 și 2007 sa creeze o isterie naționala. Show-urile „Garcea” și „Leana și Costel” oferite de Vacanța…

- „Pe gropile din asfalt am alocat o suma consistenta in bugetul pe care l-am votat in urma cu cateva saptamani. Imediat ce contractul este semnat, imediat ce vremea ne permite, o sa incepem sa actionam pe segmentul acesta. Undeva in doua luni estimez ca o sa fim bine cu strazile, cu remedierea gropilor…

- Romania intreaga il cunoaște grație rolului sau din serialul „Vacanța Mare”. Emilian Radinoiu a interpretat rolul lui Mitica in respectiva producție TV. Acum are 60 de ani și duce o viața discreta. Actorul a cunoscut succesul alaturi de Mugur Mihaescu (Leana), Florin Petrescu (Axinte) si Radu Pietreanu…

- Alte evenimente pentru vaccinarea anti-COVID incep astazi in mai multe orașe din țara. In Capitala, se da startul unui maraton de vaccinare, la Biblioteca Naționala și Sala Palatului, unde va fi prezent și Valeriu Gheorghița, care va imuniza și el persoanele prezente. Tot astazi, este deschis un centru…

- Primarul general Nicușor Dan s-a declarat "uluit", miercuri, in legatura cu scandalul generat pe tema bugetului Capitalei. El a susținut ca toate discuțiile care trebuia sa aiba loc au avut loc și nu ințelege de unde vin neințelegerile.