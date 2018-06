Stiri pe aceeasi tema

- Corpul tinerei a fost gasit intr-un apartament, in cartierul Almagro, la vest de capitala, catre ora 3.00 GMT (6.00, ora Romaniei), potrivit cotidianului argentinian Clarin. O cantareata si chitarista, tanara, nascuta in 1984, era depresiva, scrie ziarul. Ines a primit ingrijiri, in 2012, intr-o clinica…

- "Trebuie sa anuntam ca sora reginei, Ines Zorreguieta, a murit miercuri noaptea la Buenos Aires", a precizat purtatoarea de cuvant. Regina Maxima si-a anulat toate aparitiile programate pana la sfarsitul saptamanii viitoare, inclusiv vizitele in Letonia, Estonia si Lituania, se indica intr-un…

