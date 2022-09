Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul unui cangur care incearca sa intre in ambasada Rusiei, filmat de un diplomat, devine viral pe Twitter. Animalul a incercat sa treaca prin porțile din fața a complexului ambasadei joi, a eșuat și a incercat din nou și apoi a renunțat. Internauții au gasit prilejul de a comenta faptul ca…

- Danish biotechnology company Bavarian Nordic said on Monday the European Commission had given permission for its Imvanex vaccine to be marketed as protection against monkeypox, as recommended last week by the European Medicines Agency (EMA), according to Reuters. The approval comes just one day after…

- Opt ocupanti ai unui avion cargo care s-a prabusit in Grecia, sambata seara, au murit. Aeronava aparține unei companii din Ucraina, iar incarcatura era considerata ”periculoasa”, potrivit televiziunii de stat elene TV ERT, citate de Reuters. Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul…

- O alerta cu bomba pe aeroportul din San Francisco a dus la evacuarea terminalului pentru zboruri internationale in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat politia locala, conform Agerpres, care citeaza Reuters. Fortele de ordine au primit o alerta cu bomba si au gasit un „pachet suspect”, a scris…

- Moneda unica europeana, euro – afectata de perspective sumbre ale economiei europene din cauza unei eventuale crize a aprovizionarilor cu gaze naturale rusesti – a scazut miercuri sub pragul simbolic de un dolar, pe care nu l-a trecut din decembrie 2002, relateaza AFP și Reuters. In contextul unei…

- TikTok a suspendat modificarile aduse politicii de confidentialitate pentru publicitate directionata, cu o zi inainte ca acestea sa intre in vigoare, in timp ce autoritatea de reglementare a Uniunii Europene studiaza daca acestea respecta regulile UE de protectie a datelor, transmite Reuters. Autoritatea…

- Cetațenii romani care sunt in vacanța in Grecia sunt avertizați ca, pana la data de 10 iulie, exista valabila o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra in special in regiunile din centrul si nordul țarii. Fenomenele meteorologice intense (precipitatii abundente, caderi de grindina…

- „N-am putut sa dorm” si „camera mea a fost prea zgomotoasa” se numara printre plangerile clienților de care hotelierii se tem cel mai mult, insa pentru fratii Riklin acesta este tocmai scopul celei mai recente instalatii artistice a lor, un „hotel de zero stele”, relateaza joi Reuters. Cei doi au infiintat…