Japonia a emis luni, 27 mai 2024, o alerta de racheta, indemnand locuitorii din regiunea Okinawa sa se adaposteasca, dupa ce Phenianul a lansat un proiectil balistic neidentificat. Biroul Primului Ministru a emis o declarație in care spunea: „O racheta pare sa fi fost lansata din Coreea de Nord. Va rugam sa va refugiați in […]