Imagini cumplite cu luptele de la Azovstal, filmate de un soldat ucrainean eliberat de ruși: „Ei aveau totul, noi nu aveam nimic” Un soldat ucrainean din batalionul Azov, eliberat recent in urma schimbului de prizonieri dintre Rusia și Ucraina, a postat un clip video cu secvențe din timpul luptelor care au avut loc la combinatul Azovstal din Mariupol. Imaginile dramatice arata in ce condiții au luptat soldații ucraineni care i-au ținut in loc mai bine de doua luni pe ruși, deși aceștia din urma cucerisera orașul Mariupol in urma unei campanii extrem de violente, bombardand inclusiv cladirea teatrului, folosita ca adapost pentru mai mult de 1.000 de civili. Autorul montajului video este soldatul Frost (Ingheț – in engleza),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

