1.300 de oameni au murit și 10.100 sunt disparuți in urma inundațiilor catastrofale din Libia, au anunțat autoritațile locale, potrivit Sky News. Highest level of Catastrophe Bodies everywhere in #Libya after huge floods, with thousands and more missing.#StormDaniel #dams #Flood #اعصار_دانيال #Derna #Libya #ليبيا #Daniel #Hurricane #HurricaneLee #libia #stormdaniel #Libya #Libia #destruction #ClimateCrisis pic.twitter.com/SH2j9qST4l — […] The post Imagini apocaliptice dupa ce furtuna Daniel a lovit Libia. Bilanțul a ajuns la 11.300 de morți și 10.100 disparuți appeared first on Știri online, ultimele…