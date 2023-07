Imagini: 4 autoturisme implicate în accident, la Loloiasca – Tomșani Astazi, in jurul orei 10.00, a avut loc un accident rutier in comuna Tomșani, sat Loloiasca, pe DN1B. Au fost implicate 4 autoturisme și cei 10 ocupanți ai acestora. ISU Prahova a intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. O singura persoana, o femeie aproximativ 60 ani, a fost asistata medical de […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol si foto: gazetaph.ro

