Imaginea surprinsă cu Kira Hagi emoționată până la lacrimi Kira Hagi a trait momente de mare emoție pana la lacrimi alaturi de tatal ei, Gica Hagi. Aceste momente speciale au fost imortalizate la finalul premierei piesei de teatru „Sistemul perfect„, care a avut loc pe scena Teatrului Național din București (TNB). In spectacolul regizat de Toma Enache, Kira Hagi a imparțit scena cu Aurelian Temișan și Monica Davidescu. La finalul reprezentației, tanara actrița in varsta de 27 de ani a primit felicitarile lui Gica Hagi, supranumit „Regele„. Sub ropotele de aplauze ale publicului, acesta s-a urcat pe scena și și-a imbrațișat fiica. Kira Hagi a trait momente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

