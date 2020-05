Stiri pe aceeasi tema

- Povestea impresionanta a unei femei din Kenya a facut inconjurul țarii și a dus la un efort fara precedent printre cetațenii țarii africane pentru a o ajuta, relateaza BBC . Peninah Bahati Kitsao s-a prefacut ca gatește pentru copiii ei infometați, in recipient fiind doar pietre, sperand ca aceștia…

