Iluminatul festiv din oraș nu va fi gata până pe 1 Decembrie Primele instalații luminoase au fost montate in municipiul Buzau, dar iluminatul festiv nu va fi gata pana pe 1 Decembrie. Beculețele de sarbatori vor fi aprinse pe 1 Decembrie doar in zona centrala și pe marile bulevarde. Municipalitatea buzoiana nu a reușit sa finalizeze la timp procedurile pentru desemnarea firmei care se ocupa anul acesta de montarea instalațiilor de iluminat festiv, motiv pentru care luminițele au inceput sa fie puse pe stalpi abia zilele acestea. Pentru iluminatul festiv de anul acesta, municipalitatea a cheltuit mai puțini bani fața de anii anteriori. Liictația pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

