Anela Freer, directorul Trofeului „Ilie Nastase”, turneu ITF cu premii de 15.000 de dolari care se disputa in aceste zile la Arad, a povestit, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta sambata la baza Activ, ca a primit o amenda in valoare de 1.000 de lei pentru ca a lipit afise cu turneul in statiile de tramvai din centrul municipiului. „In fiecare an am facut acest lucru, dar nu au fost probleme. Mi s-ar fi parut normal sa primesc un avertisment in conditiile in care nu am stiut de existenta unei hotarari care sa interzica acest lucru, mai ales ca nu mi-am facut reclama mie, ci unui eveniment…