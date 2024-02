Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a lansat sambata o linie de adidași, la doar o zi dupa ce a fost condamnat la plata unei amenzi in valoare de aproape 355 de milioane de dolari in procesul civil de frauda din New York.

- Decizia finala a judecatorului in procesul civil de frauda al lui Donald Trump din New York a fost recent anunțata. Potrivit BBC, fostul președinte american și organizația sa au fost condamnați la plata a circa 355 de milioane de dolari. In plus, Trump nu mai poate conduce afaceri in New York timp de…

- Donald Trump trebuie sa plateasca penalitați de 354,9 milioane de dolari in dosarul in care este acuzat ca și-a supraevaluat fraudulos averea neta, cu scopul de a-și inșela creditorii. Decizia a fost anunțata vineri un judecator din New York, relateaza Reuters.

- Donald Trump are de platit, intr-adevar, o suma astronomica, a comentat presa americana și nu numai. Probabilul candidat republican la alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie, Donald Trump, a fost condamnat vineri, 26 ianuarie, de un tribunal civil din New York, sa plateasca o despagubire…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost condamnat vineri, de un tribunal civil din New York, sa plateasca 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru ca a defaimat-o, pe fondul unor acuzatii de viol din anii 1990, scrie AFP.

- Un juriu de la Tribunalul federal din Manhattan i-a ordonat lui Donald Trump sa-i plateasca scriitoarei E. Jean Carroll 18,3 milioane de dolari daune compensatorii și 65 de milioane de dolari daune punitive, pentru afirmatii defaimatoare facute la adresa ei, informeaza Rador Radio Romania.Totalul…

- Fostul președinte Donald Trump a fost condamnat vineri de o instanța civila din New York la plata a 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru ca a defaimat-o, pe fondul unor acuzații de viol din anii 1990

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat vineri sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP.