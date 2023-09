Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, duminica, la tragerea la sorti a tabloului principal de simplu al turneului Tiriac Foundation Trophy (WTA 125,) ca, pana va muri, se va lupta ca tenisul sa recastige baza care apartine acum BNR.

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis ca incepand de sezonul urmator Supercupa Romaniei sa aiba loc pe stadionul echipei campioane. „Tinand cont ca echipa campioana a Romaniei intra mai devreme in calificarile cupelor europene si ca ne dorim sa sustinem participarea echipelor romanesti…

- Elevii agresori vor fi mutați, in ultima instanța, in alte școli, nu victimele acestora – decizia impotriva bullying-ului promisa de autoritațile din Franța a fost adoptata. Schimbare majora din noul an scolar. Ce se intampla cu elevii agresivi din septembrie Noul an scolar. Elevul responsabil de comportament…

- Loteria Romana trece printr-un proces de digitalizare. Pentru prima data in istorie, biletele la Loto vor putea fi cumparate online. Cei interesați vor putea cumpara biletele din aplicația AmParcat. Insa, aceasta nu este singura aplicație de unde oamenii iși vor putea cumpara bilete la loto. Biletele…

- Ministrul Marius Budai vine cu vești importante pentru pensionarii din Romania. Acesta a anuntat ca noul programul de guvernare vine cu cinci prioritati, care vor fi indeplinite prin 15 obiective principale de guvernare. Iata ce se va intampla cu veniturile celor ieșiți din campul muncii. Marius Budai,…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu sustine ca isi va depune mandatul de prim-ministru in cazul in care PNL va iesi de la guvernare pana in 2024, informeaza Agerpres.El a fost intrebat daca PSD ia in calcul ca PNL sa iasa de la guvernare inainte de anul 2024. CITESTE SI Cadavre, viruși, substanțe…