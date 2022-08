Ilfov: Tratamente pentru combaterea ambroziei, pe drumurile judeţene O noua actiune de combatere si distrugere a ambroziei, o planta invaziva, rezistenta la seceta si canicula, cu puternic caracter alergen, se va efectua in perioada 16-22 august, informeaza Consiliul Judetean Ilfov, prin intermediul unui comunicat. Actiunea de erbicidare se va face terestru, prin pulverizare cu instalatii montate pe autoutilitare, dupa ora 6.00, cu produsul Lyphase 36SL, in doza de 8 litri/ha. Produsul este toxic pentru albine, pesti si organisme acvatice, motiv pentru care au fost instiintati crescatorii de albine, cetatenii de pe raza localitatilor si dispensarele umane si veterinare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

