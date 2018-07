Stiri pe aceeasi tema

- Sergio Marchionne, directorul general al Fiat-Chrysler (FCA), a demisionat din cauza problemelor de sanatate, in locul lui fiind numit Mike Manley, seful diviziei Jeep, a anuntat sambata Consiliul de Administratie al producatorului auto italo-american, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres. ...

- Retailerul francez Auchan, prezent pe piata locala cu mai multe formate de magazine si branduri, a ajuns la un total de 60 de unitati in Romania. Grupul, cu afaceri anuale de peste 5,2 mld. lei, con­tinua expansiunea in spe­cial pe formatul de pro­ximitate unde exista deja 15 contracte semnate.…

- Compania suedeza a anuntat joi ca profitul inainte de taxe a scazut cu 22% in perioada decembrie 2017 - mai 2018, la 6,01 miliarde de coroane suedeze (670 milioane de dolari), sub estimarile analistilor. 'Asa cum am indicat anterior, a fost un semestru dificil. Am intrat in semestrul doi avand prea…

- In iunie 2017, URBB a introdus folia de protectie, cu aplicare termica, fara adezivi, pe toate dozele produse local de companie Grupul URBB, care are in portofoliu brandurile de bere Tuborg, Carlsberg si Skol, dar si brandul de bauturi racoritoare Granini, a inregistrat in primele cinci…

- Tesla va lansa in luna august un update in urma caruia sistemul Autopilot (Pilot Automat – n.r.) va deveni complet autonom, a anunțat Elon Musk, directorul general al producatorului de mașini electrice, scrie Reuters . ”Pana acum, resursele Autopilot s-au concentrat integral asupra sigurantei. Cu V9,…

- Grupul BMW a vandut peste 36.000 de hibrizi plug-in și mașini electrice in primele patru luni ale acestui an, o creștere de 41% fața de anul trecut. Vanzarile totale ale nemților au ajuns la aproape 800.000 de unitați in 2018.

- Dupa opt ani de reticente, Amazon s-a decis in 2008 sa–si cumpere propriul business de audiobook-uri, Audible, un startup in care a investit putin cate putin din 1996 incoace. Astazi, cele doua companii detin jumatate din cota de piata pe segmentul audiobook-urilor.

- Ferrari nu va lansa niciun model 100% electric pana in 2022, potrivit declarațiilor facute de șeful Sergio Marchionne. In schimb, constructorul din Maranello va prezenta anul viitor primul sau model hibrid de serie.