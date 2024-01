Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca iși dorește un dialog permanent cu mediul de afaceri, pentru a gasi, alaturi de antreprenori, soluții pentru implementarea investițiilor și creșterea economiei.Stabilitatea guvernamentala și fiscala, susținerea investițiilor publice și atragerea unui volum cat mai…

- Ca deputat liberal de Alba, i-am transmis astazi o interpelare premierului Ciolacu, prin care ii solicit sa excluda, sa excepteze de la plata CASS indemnizațiile de risc maternal și cele aferente concediului de maternitate (prenatal și postnatal), venituri introduse in aceasta categorie printr-o “șoparla”…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un avertisment meteo de ultima ora. Meteorologii au emis o atentionare nowcasting Cod portocaliu de viscol. De asemenea, pe mai multe șosele din Romania sunt conditii de formare a poleiului.

- Specialiștii anunța condiții ideale pentru observarea fenomenului spectaculos, care va putea fi vazut inclusiv in Romania, insa intr-un anumit moment. Ploaia de stele „Geminide” va avea loc in perioada 11-16 decembrie, fiind cel mai puternic curent de meteori al anului 2023, care produce in jur de 100…

- Cresterea lenta a economiei zonei euro ameninta sa amplifice riscurile la adresa stabilitatii financiare cauzate de ratele mai ridicate ale dobanzilor, avertizeaza Banca Centrala Europeana, transmite Bloomberg. In conditiile in care impactul inaspririi politicii monetare de catre BCE continua sa produca…

- Cu siguranța ca numerarul este utilizat uneori in sensul evaziunii fiscale, dar nu aceasta este principala sursa de evaziune din economia naționala. Daca ar fi așa, cum se face ca in toate economiile U.E., unde Romania este pe primul loc la necolectarea TVA, aproximativ 36% este GAP-ul TVA, adica diferența…

- Se dau 30.000 de lei de la stat pentru acești romani. Dar ce condiții trebuie sa indeplinești ca sa iei banii? Tinerii din Romania se confrunta cu numeroase provocari pe masura ce trec de pragul varstei de 18 ani, dar le vine in ajutor in pragul majoratului. Programul este unul nou, iar parinții sunt…

- CEC Bank semneaza un parteneriat cu TAROM, prin care vor fi asigurate servicii de acceptare la plata a cardurilor bancare emise sub siglele Visa si Mastercard, prin preluarea decontarii tranzactiilor card derulate pe pietele internationale, realizata pana in prezent printr-o banca din afara Romaniei,…