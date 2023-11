Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp face din nou un rol mare. Acum in propriul film intr-un rol de exceptie.Johnny Depp este din nou rege in cinematografe, de data aceasta la modul propriu-zis in filmul „Jeanne du Barry”, primul sau lungmetraj de anvergura dupa acuzațiile care i-au ruinat cariera ajungand in sfarșit și…

- Mircea Geoana – omul politic care a reprezentat Romania la cel mai inalt nivel Mircea Geoana este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați politicieni din Romania. Nascut pe 14 iulie 1958 in București, el a avut o cariera de succes atat in politica, cat și in diplomație. Geoana a absolvit Facultatea…

- Compania de dans Ballets Jazz Montreal vine pentru prima data in Romania, la cea de-a XXIV-a ediție a Intalnirilor JTI, cu spectacolul „Dance Me”, care va fi prezentat pe 16 și 17 noiembrie, ora 19:30, pe scena Teatrului Național București. „Dance Me” este inspirata de activitatea bogata și profunda…

- Compania de dans Ballets Jazz Montreal vine pentru prima data in Romania, la cea de-a XXIV-a ediție a Intalnirilor JTI, cu spectacolul „Dance Me”, care va fi prezentat pe 16 și 17 noiembrie, ora 19:30, pe scena Teatrului Național București.

- Compania de dans Ballets Jazz Montreal vine pentru prima data in Romania, la cea de-a XXIV-a editie a Intalnirilor JTI, cu spectacolul „Dance Me”, care va fi prezentat in 16 si 17 noiembrie, la ora 19.30, pe scena Teatrului National Bucuresti, potrivit news.ro.„Dance Me” este inspirata de activitatea…

- Pavel Popescu iese la atac in scandalul dronei: Unii moderatori/jurnaliști ajung sa faca jocul propagandei ruseștiDeputatul PNL Pavel Popescu a rabufnit, intr-o postare pe Gacebook, in scandalul dronei care ar fi cazut in Romania și a lansat un atac dur la reprezentanții mass-media. "Sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la Cincu, ca nu a existat nicio piesa si nicio drona si nicio alta parte a vreunui dispozitiv care a ajuns in Romania, dupa ce ucrainenii au spus ca au dovezi ca drone ale rușilor au explodat pe teritoriul țarii noastre, in timpul unui atac asupra porturilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca de luni vor porni controalele la toate statiile GPL din Romania. In urma unei discutii cu primarul Sectorului 5 din Capitala, Ciolacu a aflat ca sunt aici 11 statii GPL care nu au autorizatii de constructie. ”Am inteles ca activitatea in ceea ce priveste GPL-ul…