Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au desfasurat, in ultimele 24 de ore, peste 1.400 de misiuni de salvare, in special in urma solicitarilor primite din partea cetatenilor, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, potrivit Agerpres. "La nivel national, 1.166 de persoane au primit ajutor din partea echipajelor…

- Aproape 1.200 de cazuri gestionate de SMURD au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, iar echipajele Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta din tara au fost solicitate sa intervina la 26 de misiuni de stingere a incendiilor. "Ultimele 24 de ore au fost solicitante pentru pompierii din intreaga…

- Peste 1.200 de persoane au primit asistenta medicala de urgenta din partea paramedicilor SMURD in ultimele 24 de ore. Cele mai numeroase misiuni pentru acordarea asistentei medicale de urgenta au fost derulate in zona Bucuresti-Ilfov (370), urmata de judetele Cluj (60) si Mures (52), informeaza un comunicat…

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 1.340 de situatii de urgenta, cele mai multe fiind gestionate in zona Bucuresti - Ilfov. "Majoritatea solicitarilor primite de salvatori au fost pentru acordarea de prim ajutor, astfel incat peste 800 de persoane au primit asistenta medicala…

- In ultimele 24 de ore, pompierii și paramedicii SMURD au gestionat 1.340 de situații de urgența, la nivel național. Cei mai mulți romani au avut nevoie de ajutor medical.Majoritatea solicitarilor primite de salvatori au fost pentru acordarea de prim ajutor, astfel incat peste 800 de persoane…

- Peste 1.200 de persoane au primit asistenta medicala de urgenta din partea paramedicilor SMURD, la nivel national, in ultimele 24 de ore. "Ultimele 24 de ore au fost solicitante pentru echipajele SMURD din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni pentru acordarea asistentei medicale de urgenta fiind…

- Nu mai putin de 50 de solicitari pentru echipajele SMURD Constanta au fost inregistrate in ultimele 24 de ore.Informatia a fost transmisa astazi, 8 octombrie 2020, de reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.Conform sursei citate, in ultimele 24 de ore, au fost solicitari pentru…

- Echipajele de salvatori au fost solicitate sa intervina la 1.419 situatii de urgenta, in ultimele 24 de ore, dintre care 36 misiuni de stingere a incendiilor. "La nivel national, 1.189 de persoane au primit asistenta medicala de urgenta, cele mai multe solicitari fiind gestionate in zona…