Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 1 ianuarie 2024, 20 de judete vor intra in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica.Potrivit IPJ Constanta, sistemul va fi operationalizat in Constanta, Bacau, Brasov, Caras Severin, Calarasi, Cluj, Covasna, Galati, Giurgiu, Harghita, Ilfov,…

- ”Incepand de maine, 1 ianuarie 2024, 20 de judete vor intra in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica. Astfel, sistemul va fi operationalizat in Bacau, Brasov, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinti, Neamt,…

- De la primele ore ale zilei de sambata ploua și ninge in toata Romania. La București, ploaia nu s-a oprit de vineri noapte, ingreunand traficul rutier, iar in unele zone din țara, mai multe mașini au ramas blocate pe drumurile acoperite de zapada.Aproape jumatate din țara se afla astazi, 18 noiembrie,…

- Eveniment Brațarile electronice de supraveghere vor fi folosite in Teleorman, incepand din 2024 noiembrie 7, 2023 11:39 Potrivit Sindicatului Polițiștilor Europeni Europol, crește numarul județelor in care va fi implementat sistemul de monitorizare electronica incepand cu anul 2024, iar printre ele…

- Județul Maramureș se va alatura și el județelor unde va fi folosita brațara electronica pentru supravegherea infractorilor. E drept ca mai avem de așteptat ceva timp, dar important este ca și la noi vor fi folosite acest tip de brațari. Guvernul Romaniei a decis sa extinda implementarea acestui sistem…

- 15 județe și municipiul București sunt vizate, sambata, 4 noiembrie, de o avertizare cod galben de vreme instabila, cu vant puternic și averse, incepand de la ora 10.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Vizate de atenționarea cod galben de ploi torențiale…

- 15 județe și municipiul București sunt vizate, sambata, 4 noiembrie, de o avertizare cod galben de vreme instabila, cu vant puternic și averse, incepand de la ora 10.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Vizate de atenționarea cod galben de ploi torențiale…

- A total of 78 confirmed and 16 probable cases of West Nile virus infection have been recorded since the beginning of the surveillance period (June 6) and until Thursday, the National Institute of Public Health (INSP) informed. According to the INSP, 11 deaths have been recorded in the counties of…