- Prima sedinta de judecata in care socialistul Igor Dodon va aparea in calitate de inculpat in dosarul denumit generic „Energocom”, a fost programata pentru data de 26 septembrie, ora 16.00. Dosarul a fost repartizat aleatoriu maistratei Angela Catana, scrie Anticoruptie.md . Astfel, potrivit portalului…

- Procuratura Generala, informeaza ca astazi, 09 septembrie 2022, dosarul penal denumit generic „Energocom” privind invinuirea ex-Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon a fost expediat in Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, pentru examinare in fond.

- Procuratura Generala (PG) a anunțat marți, 9 august, ca a terminat acțiunile de urmarire penala pe episodul incriminat ex-președintelui Igor Dodon, vizat in cadrul cauzei penale, denumit generic „Energocom”. Acestuia i se incrimineaza savarșirea infracțiunii de depașire a atribuțiilor de serviciu, in…

- Procuratura Generala (PG) anunța ca au finisat acțiunile de urmarire penala pe episodul incrimnat socialistului Igor Dodon, vizat in cadrul cauzei penale, denumit generic ”Energocom”. Astfel, potrivit PG, invinuitul și aparatorii sai s-au prezentat in fața procurorilor, unde au fost informați in modul…