Ignat 2020: Tradiţii şi obiceiuri de Ignat. Află ce simbolizează ziua de 20 decembrie Ignat 2020: Traditii si obiceiuri de Ignat. Afla ce simbolizeaza ziua de 20 decembrie Sarbatoarea zilei de 20 Decembrie se numeste in popor Ignatul/Ignatul porcilor sau Inatoarea si este inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei si demonstreaza imbinarea practicilor pagane cu cele crestine. Ritualul sacrificarii porcului in preajma sarbatorilor Craciunului, aminteste de jertfele de animale practicate de popoarele vechi (egipteni, greci, romani) in perioadele de trecere de la un an sau anotimp la altul. Intr-un moment cum este cel de la cumpana dintre anul vechi si anul nou, se baza pe functia regeneratoare… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DE IGNAT… Sarbatoarea de pe 20 decembrie, cunoscuta in popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inatoarea, este inchinata Sfantului Ignație al Antiohiei și demonstreaza imbinarea practicilor pagane cu cele creștine. Ca reprezentare mitica, Ignatul reunește mai multe atribute, el este un spirit al…

- Credincioșii il sarbatoresc in fiecare an pe 30 noiembrie pe Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor. Potrivit tradiției, ziua de 30 noiembrie este potrivita pentru ritualuri de vindecare a bolilor, dezlegare a farmecelor, blestemelor și atragerea norocului in casnicie. Exista foarte multe obiceiuri și…

- Pe 8 noiembrie crestinii ortodocși din intreaga lume ii sarbatoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei care conduceau cetele ingerilor, fiind considerați și pazitorii oamenilor de la nastere, pana la moarte si calauze ale sufletelor, in drumul acestora spre rai. Biserica nu ii praznuiește…

- Ziarul Unirea 8 noiembrie: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei mai importanți ingeri ai bisericii Ortodoxe romane. Traditii si obiceiuri din aceasta zi 8 noiembrie: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei mai importanți ingeri ai bisericii Ortodoxe romane. Traditii si obiceiuri din aceasta zi…

- Postul Craciunului 2020. Din randuielile bisericești aflam ca se lasa sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa, cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. Acest post se incheie pe 24 decembrie. Postul Craciunului, conform calendar ortodox 2020, anul acesta…

- Intrebat intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni daca ia in calcul sa decreteze stare de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, Iohannis a spus: "Nu am luat in discutie, nu s-a discutat un astfel de demers. Masurile luate, restrictiile in vigoare sunt cele pe care le cunoastem. (...) Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, dar a precizat ca anul acesta „ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului”, adica sarbatoare „in si cu familia”.

- Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir. Este praznuit în fiecare an pe data de 26 octombrie. Sarbatoarea este cel mai important eveniment religios al toamnei, fiind marcata cu cruce roșie în calendarul ortodox. De aceasta zi sunt legate și multe…