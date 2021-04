Identificare: 70.000 de virusuri necunoscute în intestinul uman Cercetatorii au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, potrivit Live Science, care preia un studiu publicat la in Cell. Efectele pe care aceste virusuri le au asupra organismului uman sunt deocamdata necunoscute. Microbiomul intestinal, comunitatea de microbi care se formeaza in sistemul digestiv, indeplineste roluri esentiale in digerarea alimentelor si in reglarea sistemului imunitar. Exista numeroase studii care coreleaza dezechilibrele manifestate la nivelul microorganismelor din intestin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au detectat peste 50 de noi substante chimice din mediul inconjurator in corpurile oamenilor, marea majoritate fiind compusi putin cunoscuti sau necunoscuti, relateaza luni Live Science, informeaza Agerpres. Aceste substante chimice - care nu au mai fost observate anterior la…

- Oamenii de stiinta au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science care preia un studiu publicat la 18 februarie in jurnalul Cell , citeaza Agerpres.

- Oamenii de stiinta au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science care preia un studiu publicat la 18 februarie in jurnalul Cell, scrie agerpres.ro. Efectele pe care aceste virusuri…

- Oamenii de stiinta au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science care preia un studiu publicat la 18 februarie in jurnalul Cell. Efectele pe care aceste virusuri le…

- Oamenii de stiinta au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science care preia un studiu publicat la 18 februarie in jurnalul Cell, transmite agerpres.ro.

- Cercetatorii au identificat peste 70.000 de virusuri care se afla in intestinul uman și care infecteaza bacteriile care traiesc in același mediu. Descoperirea este noua pentru oamenii de știința, iar efectele pe care aceste virusuri le au asupra organismului uman nu se cunosc inca, transmite Live Science…

- Oamenii de stiinta au descoperit peste 140.000 de specii de virusuri in intestinul uman, dintre care jumatate infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science, preluand un studiu publicat in jurnalul Cell, scrie Agerpres. Efectele pe care aceste virusuri le au asupra organismului…

- Oamenii de stiinta au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science care preia un studiu publicat la 18 februarie in jurnalul Cell. Efectele pe care aceste virusuri…