Reguli noi pentru adulţii care pleacă din ţară cu minori care nu le sunt copii. A devenit mai simplu Guvernul a luat o decizie ce usureaza, pentru adulti, procedurile de iesire din tara cu minori care nu le sunt copii. Totul, cu scopul de a simplifica procedurile pentru calatoriile cu minori, fara a compromite securitatea naționala. Se elimina un anumit pas birocratic. Certificatul de cazier judiciar, eliminat Guvernul a adoptat, joi o hotarare care […] The post Reguli noi pentru adultii care pleaca din tara cu minori care nu le sunt copii. A devenit mai simplu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

