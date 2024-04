Gripa, ”amenințarea numărul 1” pentru o viitoare pandemie Un studiu internațional, realizat de specialiști in boli infecțioase, avertizeaza ca viitoarea pandemie ar putea fi provocata de gripa. Dintre cei 187 de specialiști in boli infecțioase participanți la acest studiu, 57% dintre ei au susținut ca gripa are potențial de a declanșa o pandemie. A doua cauza probabila de pandemie ar putea fi ”boala […] The post Gripa, ”amenințarea numarul 1” pentru o viitoare pandemie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

