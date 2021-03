Idei de afaceri – înființarea unui cyber-club Internet Cafe-urile au inceput sa apara in masa in anii ’90 dar soarta lor a fost meteorica – stralucitoare, dar scurta. Ulterior, supraviețuirea jocurilor sportive digitale s-a bazat pe echipamentele pastrate in locuințele unor pasionați de e-sports. Dar, intrucat jucatorul pasionat de jocuri interactive este o ‘creatura’ colectiva, o revigorare treptata a acestei industrii a inceput abia de cațiva ani. Distracție ce nu poate fi inlocuita In ziua de azi, cyber-clubul (clubul de e-sports) se confrunta cu un fel de renaștere și se dezvolta rapid. Dorința tinerilor de socializare in condiții moderne… Citeste articolul mai departe pe stirigorj.ro…

