- Compania Wizz Air și-a marit baza de la Iași și a anunțat astazi alocarea celei de-a patra aeronave. Reprezentantul firmei din Ungaria, Alexandra Avadanei, a informat ca avionul trimis la Iași este din ultima generație și va opera pe trei rute nou introduse. Destinațiile noi sunt catre Aeroportul Memmingen…

- Pana la sfarșitul lunii noiembrie, așa-numitul subsistem central al bugetului de stat al Ungariei, calculat fara administrațiile publice locale, a inregistrat un deficit de 3.466,4 miliarde de forinți, a anunțat Ministerul Finanțelor din Ungaria, intr-un comunicat de presa publicat joi, noteaza infostart.hu,…

Ungaria a blocat un ajutor financiar in valoare de mai multe milioane de dolari destinat Ucrainei din cauza unei dispute cu Uniunea Europeana, anunța Rador.

Cele doua persoane care se aflau in avionul de mici dimensiuni care a aterizat fortat luni in localitatea Vladeni din lipsa de combustibil sunt in afara oricarui pericol, spun reprezentantii ISU si SMURD Iasi, potrivit Agerpres.

In fata celui mai aglomerat aeroport peruan s-au format cozi lungi. Acesta ramane inchis, la peste 24 de ore de la un accident dintre un avion si o masina de pompieri. Avionul urma sa decoleze, cand vehiculul i-a lovit aripa, informeaza Rador.

Reprezentantul unui partid extremist din Ungaria care a vorbit, in urma cu cateva zile, la Sfantu Gheorghe, despre spanzurarea jurnalistei Boroka Paraszka de la Radio Targu Mureș, post public romanesc care emite și in limba maghiara, a demisionat din conducerea formațiunii, relateaza Rador.

- Premierul Ungariei a declarat vineri ca s-a ajuns la un acord la summitul UE de la Bruxelles, ca orice plafonare a pretului gazului impusa de UE sa nu se aplice acordurilor legate de rezerva de gaz pe termen lung, ca acordul de 15 ani pe care Ungaria il are cu firma ruseasca Gazprom, informeaza Rador.…

Premierul Ungariei, Viktor Orban, vorbind luni in Parlamentul țarii, și-a anunțat intenția de a organiza "consultari naționale" pentru a afla parerea cetatenilor tarii cu privire la sancțiunile impuse de UE impotriva Rusiei, anunta ziarul Magyar Nemzet, scrie TASS, potrivit Rador.