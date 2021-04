Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași a sunat la un post de televiziune pentru a anunța ca și-a ucis mama. Angajații postului au sunat imediat la 112, iar echipajele care au mers la adresa indicata au aflat ca barbatul nu glumise. Crima a avut loc intr-un cartier al orașului Iași. Barbatul și-ar fi omorat mama…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a facut noi declarații cu privire la modificarile anului școlar aflat în curs. Conform ministrului, școlile nu se vor închide, indiferent de evoluția situației epidemiologice, iar zilele de vacanța ar putea sa…

- Un barbat este cautat de oamenii legii, fiind suspectat de comiterea unei escrocherii. Mai exact, acesta aflandu-se in incinta unui magazin amplasat pe strada Ion Creanga, sub pretextul de a efectua un apel telefonic, a cerut și primit de la un barbat telefonul mobil.

- Un barbat in virsta de 81 de ani din localitatea Hijdieni a primit arsuri de gradul III – IV pe circa 60% din suprafața corpului dupa ce ar fi aprins focul in soba. Cazul a avut loc in gospodaria acestuia pe 21 martie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:03. La fața locului a intervenit…

- Un barbat a sesizat poliția despre faptul ca sediul Președinției R. Moldova ar fi minat. La fața locului s-au deplasat geniștii de la BOMBTEH, salvatorii, dar și polițiștii. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Diana Fetco, șefa secției comunicare și protocol din cadrul Inspectoratului…

- Un barbat care noaptea trecuta a cazut intr-un canal din Delta Dunarii a sunat la 112 pentru a-l anunța pe dispecer ca nu are nevoie de ajutor și ca se indreapta catre o localitate. Totuși, mai multe echipaje de la ambulanța, pompieri și poliție s-au deplasat la fața locului. Incidentul s-a…

- Mama copilului a recunoscut ca a avut loc o cearta in familie, dar a spus ca isi rezerva dreptul de a depune plangere penala pentru violenta in familie. De asemenea, refuza emiterea unui ordin de protectie provizoriu. Verificarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt.

- Polițiștii din Iași sunt in alerta maxima, dupa ce o femeie a apelat numarul unic de urgența 112, spunand doar ca cineva o va ucide. Oamenii legii au icercat sa ii dea de urma, reușind intr-un final sa loclaizeze apelul. Ce sa intamplat dupa?