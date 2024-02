Licitatii Constanta: CT Bus SA a cumparat gaze naturale de la Engie Romania SA (DOCUMENT)

Dupa cum se arata pe termene.ro, platforma consultata vineri, 16 februarie 2024, Engie Romania SA are sediul in Bucuresti, pe bulevardul Marasesti nr. 4 6, sectorul 4, a fost infiintata in anul 2000 si obiectul de activitate… [citeste mai departe]