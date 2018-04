Iaşi: Protest spontan al angajaţilor Spitalului de Pneumoftiziologie, după primirea fluturaşilor de salarii Aproximativ o suta de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi au intrerupt, marti dimineata, activitatea pentru a protesta, fiind nemultumiti de cuantumul salariilor nete pe care le primesc.



Protestatarii sustin ca sunt nemultumiti de scaderea veniturilor nete in conditiile cresterilor salariale de baza, la asistentii medicali. De asemenea, asistentii, medicii, laborantii si biochimistii care protesteaza spun ca au fost incadrati cu un minimum in ceea ce priveste sporurile salariale. Ei au mentionat ca, spre deosebire de luna precedenta, salariile nete le-au scazut cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii sindicatelor din Sanatate au explicat, dupa o discutie cu ministrul Sanatatii, ca nu s-a gasit nicio solutie pentru regulamentul sporurilor, precizand chiar ca unele calcule nu au fost facute corect. Intre timp, peste o suta de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi au…

- Un nou protest spontan s-a declansat, la aceasta ora la Institutul de Pneumologie Marius Nasta din Capitala, zeci de asistenti si infirmieri, dar si biologi, protestand in curtea spitalului fata de plafonarea sporurilor. Acestia sustin ca salariile lor vor scadea chiar si cu 1.400 de lei.

- Asistenții și infirmierii de la Institutul Marius Nasta au intrerupt munca. Aceștia protesteaza miercuri fața de sporurile primite, transmite Antena3.„Motivul este scaderea sporului de risc de la 100% la 54%, in condițiile in care salariul de baza a fost marit de la 3200 la 3800. Facand calculul…

- Proteste la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța din Padureni - Grajduri, in județul Iași. 50 de angajați au ieșit in fața instituției, nemulțumiți ca salariile ar putea sa scada din cauza limitarii procentului sporurilor.

- Aproximativ 50 de angajati ai Spitalului de Psihiatrie Padureni-Grajduri, din judetul Iasi, au protestat spontan, luni, in fata unitatii medicale, din cauza conditiilor de munca improprii, dar si a nesigurantei privind salariile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- Sute de muncitori de pe platforma siderurgica a Combinatului ArcelorMittal Galati au declansat, joi, o noua actiune de protest. Angajatii s-au strans in fata principalei porti de acces in Combinat, nemultumiti de oferta salariala a administratiei, in conditiile in care se poarta negocieri pentru incheierea…

- Potrivit reprezentantilor DSP Iasi, familia barbatului a sesizat institutia ca, initial, acesta a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde a fost dus pentru ca acuza dureri in zona pieptului, dar ulterior, a fost transferat la spitalul de Boli Infectioase. Rudele barbatului…