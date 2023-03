Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 37 de tone de material antiderapant au fost raspandite in noaptea de luni spre marți pe drumurile naționale din județele Arad, Timiș și Caraș-Severin. De asemenea, in Caraș a fost nevoie de intervenția drumarilor și a angajaților de la Ocolul Silvic pentru indepartarea unui copac cazut pe…

- Iarna in toata regula in unele zone ale țarii, deși calendaristic mai sunt trei zile de iarna și se instaleaza primavara, situatia este cu totul alta prin țara. Ninge pe DN 17, in Pasul Tihuța, limita județelor Suceava și Bistrița-Nasaud. Carosabilul este acoperit cu zapada framantata in strat de…

- Primariile de sector din Capitala sunt pregatite se intervina cu 491 de utilaje de deszapezire, 1.532 de operatori si un stoc de peste 17.800 tone de materiale antiderapante, dupa ce ANM a anuntat ca va ninge, la noapte, in Bucuresti.

- Avand in vedere condițiile meteorologice, Primaria Sectorului 5 a activat Comandamentul de Iarna. Astfel, astazi, incepand cu ora 03:30, 20 de utilaje de deszapezire (pluguri și sararițe) au fost scoase in teren și au acționat pe strazile din Sectorul 5. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ninge la Targoviște pentru prima data in acest an! Echipele de deszapezire ale Primariei sunt la datorie pentru a curața arterele de pe raza municipiului. 20 de utilaje si aproximativ 100 de angajați de la Direcția de Salubritate, Sc Eco-Sal SRL și Municipal Construct SA participa, incepand cu ora 04.00,…

- DRDP Brașov transmite ca ninge la aceasta ora pe DN1 la Predeal, pe DN1A la Sacele și pe DN73 la Bran, insa nu sunt blocaje in trafic . Drumarii au raspandit peste 300 de tone de materiale de deszapezire și acționeaza cu peste 100 de utilaje de deszapezire in toate zonele afectate de ninsori. “In acest…

- Noua utilaje de deszapezire intervin in acest moment pe DN 67 C, intre Novaci și Ranca. Ninge abundent, iar vizibilitatea este scazuta. Se acționeaza și cu material antiderapant. Vantul sufla insa slab și nu ingreuneaza intervenția drumarilor. In zona Ranca a mai fost trimis un unimog. La kilometrul…

- Drumarii de la DRDP Brasov au actionat, marti dimineata, cu 100 de utilaje, care au raspandit 160 de tone de materiale antiderapante pe drumurile nationale si tronsoanele de autostrada din centrul tarii, in conditiile ninsorilor abundente din zona montana, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…