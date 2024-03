Stiri pe aceeasi tema

- Vremea surprinde din nou, deși credeam ca primavara și-a intrat serios in drepturi. Ninsorile au revenit pe teritoriul Romaniei, iar intr-un loc, atmosfera este de-a dreptul ca in povești. Unde s-a depus deja un strat serios de zapada și in ce regiuni sunt așteptate fulguieli puternice. Iarna a revenit…

- Deși suntem in prima luna d eprimavaqra, teoretic cel puțin, nu scapam de vreme rea, ninsori și frig. Conform ANM, iarna revine in forta, iar ciclonul mediteranean aduce ninsori si frig in toata Romania.

- Un nou episod de iarna severa in Romania: Ciclonul care a lovit Europa ajunge in Romania. Zonele unde va ninge viscolit Un nou episod de iarna severa in Romania: Ciclonul care a lovit Europa ajunge in Romania. Zonele unde va ninge viscolit ANM anunța un nou episod de iarna severa in Romania, odata cu…

- Conform prognozei meteorologice furnizate de AccuWeather, ninsorile revin in anumite zone din țara incepand cu data de 5 martie 2024. Acest fenomen meteorologic va aduce cu sine așternerea stratului de zapada și temperaturi scazute, sub pragul de ingheț, in diverse regiuni ale țarii. Este recomandat…

- Un anticilon care a provocat mari probleme in Europa va patrunde și in Romania, in acest weekend. Pe timpul nopții și diminețile vor fi geroase, dar la amiaza vom avea maxime de 10-13 grade. In zonele montane sunt așteptate ninsori, in timp ce in restul țarii vom avea ploi pe arii restranse. De duminica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben și cod portocaliu valabile in aproape toata țara. Specialiștii anunța ca vantul va avea intensificari și ca la munte va ninge.O avertizare cod galben va fi in vigoare timp de 24 de ore, incepand de luni, la ora 10.00.…

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa plece spre Bulgaria sunt atentionati de Ministerul de Externe ca in tara vecina sunt in vigoare in weekend avertizari cu codul portocaliu si galben pentru vreme severa. Va ninge abundent pe intreg teritoriul tarii si vantul va bate puternic. Ministerul Roman…

- O masa de aer rece va patrunde din nou pana in regiunea țarii noastre, iar in unele zone sunt așteptate ninsori și temperaturi scazute. Circulația atmosferica se va schimba brusc la sfarșitul primei saptamani din luna ianuarie. Un camp de presiune ridicata se va instala peste nordul și nord-vestul Europei,…