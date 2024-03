Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta de vreme rea in jumatate de țara, in timp ce la munte ninge și viscolește. Se circula in condiții de iarna in Sibiu și Covasna, iar pe șoseaua spre munte drumarii au ieșit cu zeci de utilaje.

- Ninsorile abundente continua in centrul țarii. Drumarii au intervenit noaptea cu 50 de utilaje de deszapezire care au raspandit 300 de tone de materiale antiderapante, noteaza Mediafax In acest moment, ninsorile abundente continua in zona montana a județelor Brașov și Covasna.DRDP Brașov a…

- Ninge abundent in centrul Romaniei! Drumarii au intervenit cu utilaje și materiale antiderapante. Șoferii trebuie sa fie foarte atenți! Astfel, cei care iubesc iarna se mai pot bucura o perioada de zapada.

- Iarna s-a intors in Romania și ninge abundent in județele din centrul țarii, unde drumarii au ieșit la treaba. Sunt 54 de utilaje pe șosele, anunța Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov.Drumarii spun ca in noaptea de marți spre miercuri au raspandit 200 de tone de material antiderapant pe șosele…

- In prima luna de primavara, iarna a revenit in zonele de munte. In Pasul Tihuța a nins ca-n povești. Drumarii au intervenit cu 8 utilaje pe DN17 pentru a preintampina poleiul. Potrivit Meteo.BN, iarna s-a reintors in zonele montane, unde ploaia care și-a facut prezența aseara, s-a transformat in ninsoare.…

- Iarna a revenit in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Ninge abundent la cota 1.650 de metri. Turiștii care se afla in stațiune au ieșit la schi pe partia principala. Cu toate acestea, vizibilitatea este redusa, ca urmare a ninsorii abundente. In zona sunt mobilizate insa și echipe de salvatori…

- Duminica TurdaNews informa despre faptul ca drumarii nu au intervenit la Valea Ierii. Situația s-a repetat insa și la Baișoara, nici acolo drumul nu a fost curațat de zapada. Deși nu putem spune ca este o iarna bogata in precipitații, din contra, mai exista totuși episoade de caderi de zapada dar se…

- ANM a emis o avertizare de viscol si ninsori puternice in jumatate de tara. Informarea de precipitatii moderate cantitativ, depuneri de polei si intensificari ale vantului este valabila de luni, 15 ianuarie, pana marti seara, 16 ianuarie, in cea mai mare parte a țarii. Viscol si ninsori puternice in…