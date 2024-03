Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis atentionari Cod galben de vant puternic, cu viteze care vor depasi, la rafala, 90-100 de kilometri pe ora, in zonele de munte ale judetelor Brasov, Arges, Prahova și Dambovita. Sunt in vigoare pana la ora 12.00.

- Ninge abundent in centrul țarii. DRDP Brașov intervine cu 54 de utilaje de deszapezire in toate zonele afectate. Pana acum, au fost raspandite peste 200 de tone de materiale antiderapante. DRDP Brașov anunța ca acționeaza cu 54 de utilaje de deszapezire in toate zonele afectate, conform Mediafax.A…

- Ninge abundent pe DN 17A, Ciumarna – Sucevița, in Pasul Palma, informeaza cei de la Drumuri Naționale. ”Echipele DRDP Iași acționeaza cu lama și material antiderapant pentru asigurarea traficului. Circulați cu atenție și cu echiparea corespunzatoare a autovehiculelor”, transmit drumarii. The post Ninge…

- In prima luna de primavara, iarna a revenit in zonele de munte. In Pasul Tihuța a nins ca-n povești. Drumarii au intervenit cu 8 utilaje pe DN17 pentru a preintampina poleiul. Potrivit Meteo.BN, iarna s-a reintors in zonele montane, unde ploaia care și-a facut prezența aseara, s-a transformat in ninsoare.…

- La aceasta ora, pe Drumul Național 10, in localitatea Gura Siriului, se inregistreaza 0 grade Celsius și ninge abundent, potrivit unei informari a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzau. In tot acest timp, drumarii acționeaza cu utilaje echipate cu lame și material antiderapant. Șoferii sunt…

- Ninge puternic in unele zone din Romania! Drumarii au intervenit de urgența cu material antiderapant, iar șoferii sunt sfatuiți sa iasa numai cu echipament corespunzator. Informațiile transmise de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

- Ninge abundent, vineri seara, in județul Harghita și zona montana a județului Covasna. Drumarii intervin cu 30 de utilaje.„Acționam cu aproximativ 30 de utilaje in toate zonele afectate”, anunța Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, potrivit mediafax. Ninsorile vor continua…

- Ninge abundent in centrul țarii. Drumarii amintesc ca meteorologii au emis un Cod portocaliu de ninsori și viscol valabil pana luni, 25 decembrie, noteaza Mediafax.Ninge abundent in centrul țarii. Acționam cu peste 160 de utilaje de deszapezire dar, cu toate acestea, pe majoritatea drumurilor naționale…