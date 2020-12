Ianis Hagi a marcat golul care a adus victoria pentru Glasgow Rangers

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Hagi a fost titular si a inscris in min. 33, cu un sut de la circa 8 metri, la centrarea lui…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe St. Johnstone FC cu scorul de 3-0, miercuri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 19-a a campionatului Scotiei. Hagi a marcat in min. 47, cu un sut cu piciorul drept, parafand victoria liderului. Primele…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Lech Poznan cu 2-0 in deplasare, joi seara, in ultima etapa din grupele competitiei Europa League. Ianis Hagi a fost titular si a marcat in min. 72, fiind schimbat in min. 77. Primul gol al scotienilor a fost inscris…

- Rangers a caștigat derby-ul orașului Glasgow chiar pe terenul rivalei Celtic, scor 2-0, intr-un meci disputat sambata in etapa a 11-a campionatului scotian de fotbal. Mijlocașul roman Ianis Hagi (21 de ani) a fost rezerva neutilizata, la invingatori. Ambele goluri au fost inscrise de Goldson, in minutele…

- Rangers o va infrunta pe Ross County, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 10 din campionatul Scoției. Meciul va incepe la ora 17:00 și va putea fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. Rangers a coborat pe poziția secunda in Scoția dupa victoria celor de la Celtic de astazi (2-0 cu St. Johnstone),…